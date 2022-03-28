Замглавы Министерства обороны Украины Анна Маляр заявила, что войска РФ пытаются создать "коридор" вокруг Киева. Его цель - заблокировать пути снабжения на фоне продолжающихся боев в пригородах столицы.

Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

"Идет оборона Киева. Она очень серьезна сегодня: задействованы Сухопутные войска, десантно-штурмовые, Силы специальных операций, тероборона, сами киевляне. Врагу очень сложно, но мы должны говорить честно и о том, что враг не оставляет надежды захватить Киев, потому что мы все понимаем: захваченный Киев – это, по сути, захваченная Украина, поэтому это его цель", - сказала Маляр.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что напавшая на Украину российская армия переходит к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. Для этого противник подрывает мосты в ряде населенных пунктов и укрепляет оборону. Артиллерийские и авиационные обстрелы при этом не прекращаются.

Напомним, война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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