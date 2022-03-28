Напавшая на Украину российская армия переходит к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. Для этого противник подрывает мосты в ряде населенных пунктов и укрепляет оборону. Артиллерийские и авиационные обстрелы при этом не прекращаются. Об этом идет речь в свежей сводке Генштаба ВСУ по состоянию на полдень понедельника, 28 марта.

Основные новости из мест боевых действий:

в районе Изюма противник проводит перегруппировку и пополнение боеприпасов с целью возобновления наступления на Славянск;

в Луганской области россияне по-прежнему не имеют контроля над всей территорией Рубежного (они пытаются закрепиться в юго-западной части города);

в Донецкой области сообщается о штурме позиций ВСУ уже на подступах к Нью-Йорку - то есть идет движение в сторону позиций ВСУ под Горловкой;

идут попытки занять позиции для штурма Угледара, к которому подходят со стороны Волновахи;

в Мариуполе противник продолжил продвижение в центр города и огневое поражение позиций украинских войск.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.