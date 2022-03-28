Страны НАТО не хотят передавать Украине танки и самолеты, потому что боятся России. Решающим для Запада станет возможное применение Россией химоружия.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist.

Он констатирует, что силы соперника превосходят украинские.

"(Запад - Ред.) не может сказать: "Мы поможем вам в ближайшие недели". Это не позволяет нам разблокировать оккупированные Россией города, развозить там еду жителям, брать военную инициативу в свои руки". И как бы не был силен дух народа Украины, у России больше огневой мощи. У русских есть тысячи военных машин, и они идут, идут и идут. Если мы можем пошутить в этой ситуации, я это сделаю. Есть города, где так много танков, что они не могут уйти. У них танковые пробки", - заявил Зеленский.

На вопрос, почему европейские лидеры, в частности Эммануэль Макрон, не поставят Украине танки, Зеленский заявил, что "они боятся России. Вот и все".

Также президент констатировал, что полного отключения от SWIFT и эмбарго на российскую нефть и газ нет.

Решающим для Запада для его дальнейшие действия, по словам Зеленского, является, применит ли Россия химическое оружие.

"Это неправильный подход. Мы не морские свинки", - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский прокомментировал готовность стран Европы помогать Украине: Франция боится РФ, Германия ищет баланс.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.