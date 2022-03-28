Украине нужно значительно больше тяжелой дальнобойной артиллерии, чтоб обеспечить перелом в войне.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Твиттере.

Как сообщил Подоляк, ежедневно Россия теряет убитыми 510-530 человек и это свидетельствует о чрезвычайно высокой интенсивности боев.

"Чтобы удвоить/утроить для РФ количество безвозвратных потерь, необходимо резко увеличить объем поставок снарядов в тяжелые и дальнобойные артиллерийские системы", - считает Подоляк.

Отметим, что пока Запад не хочет передавать Украине тяжёлые вооружения.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.