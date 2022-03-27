Британии нет смысла поставлять в Украину новейшее оружие, так как для его освоения бойцам ВСУ потребуется слишком много драгоценного времени.

Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в комментарии британской газете Mail on Sunday.

"Чем больше у вас совершенствуются системы вооружений, тем больше обучения вам требуется, чтобы их использовать, вот почему основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь украинцам обновить или найти российское или советское оборудование, которое уже имеется в их инвентаре. Просто предоставление британских танков не сработает", - сказал Уоллес.

Таким образом глава Минобороны страны прокомментировал запланированную поставку в ВСУ зенитно-ракетных комплексов британского производства Starstreak. Это первое иностранное вооружение нового образца, которое страны Запада предоставят Украине с начала полномасштабной войны с Россией.

Ракеты, выпускаемые с установки на плече, подобно ПЗРК Javelin, способны развивать скорость в три раза быстрее скорости звука. Система позволит сбивать даже те самолеты противника, которые летят на минимальной высоте, скрываясь от радаров. Starstreak уже готовы к использованию и вскоре попадут в руки ВСУ.

Напомним, 26 марта немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины сообщило, что в страну доставили из Германии 1,5 тысячи зенитных ракет "Стрела" (из запасов армии ГДР) и 100 пулеметов MG3.

Между тем среди стран, которые поставляют оружие Украине, сейчас лидирует Турция.