Украина на этой неделе получила от США несколько сотен переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger.

Об этом сообщила в среду со ссылкой на источники телекомпания NBC.

По меньшей мере 200 ПЗРК были переданы в понедельник. Телекомпания отмечает, что поставки Украине Stinger были осуществлены "впервые за последние несколько дней".

Поставки вооружений происходят в рамках принятого ранее нового пакета военной помощи Украине со стороны США объемом до $350 млн. Телекомпания CNN в свою очередь отмечает, что поставки Украине Stinger были осуществлены "впервые за последние несколько дней".

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

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Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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