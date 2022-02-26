В субботу, 26 февраля, в третий день войны в Украине, правительство Германии приняло решение отправить в Украину противотанковое оружие и ракеты типа Stinger.

Об этом рассказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, пишет "Интерфакс".

"Федеральное правительство сегодня решило для поддержки украинских вооруженных сил направить 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет земля-воздух типа "Стингер" из запада бундесвера. Оружие будет направлено на Украину так скоро, как это будет возможно", - сказал он.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц разрешил странам-партнёрам поставлять оружие немецкого производства в Украину. Стоит отметить, что до начала российского вторжения ФРГ неоднократно отказывала Украине в поставках оружия.

Ранее мы писали, что Нидерланды приняли решение безвозмездно и как можно скорее передать Украине 200 "Стингеров". Также сообщалось, что Зеленский обсудил с Макроном поставки вооружения и оборудования нашей стране.

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