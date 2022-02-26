Канцлер Германии Олаф Шольц разрешил странам-партнёрам поставлять оружие немецкого производства в Украину. Об этом пишет Der Tagesspiegel.

"То есть, скоро, наверное, и сама Германия начнёт поставки", - комментирует Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, ранее мы писали, что Нидерланды приняли решение безвозмездно и как можно скорее передать Украине 200 "Стингеров". Также сообщалось, что Зеленский обсудил с Макроном поставки вооружения и оборудования нашей стране.

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