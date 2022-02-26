В Германии заявили, что российский газопровод "Северный поток-2" был хорошим проектом, но эта тема надолго закрыта.

Об этом заявил директор Восточного комитета экономики ФРГ Михаэль Хармс, передает CMIO.

"Мы всегда защищали этот газопровод, это был… Хороший проект, но думаю, эта тема себя исчерпала", - сказал он.

Также Хармс в ответ журналистам подтвердил, что теперь проект считается "мертвым" в долгосрочной перспективе.

Напомним, ранее Байден ввел санкции против компании-оператора "Северного потока-2" и ее должностных лиц.

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