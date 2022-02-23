В среду, 22 февраля, администрация президента США Джо Байдена может объявить о разрешении ввести санкции против компании-оператора российского газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова неназванного чиновника.

Ожидается, что о санкции против компании США объявят уже сегодня. Это станет частью серии санкций, которые США и их союзники наложили на Россию после признания Москвой независимости "ЛНР" и "ДНР". В прошлом году администрация США заблокировала введение этих санкций.

"Этот шаг знаменует собой значительный сдвиг в политике администрации в отношении "Северного потока — 2", которая ранее заключалась в том, чтобы ввести санкции в отношении некоторых более мелких компаний, участвующих в проекте, включая некоторые российские компании и суда, которые помогали в строительстве, но приостановить наложение санкций на компанию Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Матиаса Варнига", - сказано в сообщении.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц объявил об остановке сертификации "Северного потока-2". Однако, как заявили в Германии, заморозка проекта газопровода не исключает его введения в эксплуатацию в будущем.