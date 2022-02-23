В посольстве России в США заявили, что санкции США, введенные в ответ на признание Москвой "ЛДНР", в отношении РФ ничего не решат, но ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам.

Об этом сказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его заявление опубликовано в Facebook посольства.

"История далеко не всех учит. В отношении России санкции не решат ничего. Трудно себе представить, что кто-либо в Вашингтоне рассчитывает на пересмотр Россией своего внешнеполитического курса под угрозой рестрикций. Что-то не припомню ни одного дня, когда наша страна жила без каких-либо ограничений со стороны западного мира. Мы научились работать в таких условиях. И не только выживать, но и развивать свое государство", - сказал Антонов.

Также он заявил, что последствия санкций против России ощутят на себе американские граждане.

"Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен", - заявил посол России.

Напомним, вчера страны Евросоюза согласовали первый пакет санкций против России.

Кроме того, президент США также объявил о новых санкциях против России.

Также Япония объявила о введении санкций против России из-за признания "ЛДНР".

"Страна" писала о том, какие санкции ввел Запад против России после признания независимости "ЛДНР".

О том, что еще произошло после признания Россией "ЛДНР" в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.