США в ответ на решение президента РФ Владимира Путина признать "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами и ввести войска в эти регионы ввели санкции, о которых сообщил Джо Байден.

Полный список подпавших под санкции компаний и лиц опубликован на сайте американского Минфина.

Принимая ограничительные меры, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) основывалось на указе Байдена от 21 февраля о введении жестких ограничений на экономическую деятельность с "ЛДНР".

Под санкции попали прежде всего "Внешэкономбанк" (ВЭБ) и "Промсвязьбанк" (ПСБ), а также их 42 дочерние компании, так как "ВЭБ имеет решающее значение для способности России привлекать средства, а ПСБ - для российского оборонного сектора".

"Эти санкции гарантируют, что ВЭБ и "Промсвязьбанк" больше не смогут вести бизнес в США и будут отрезаны от американской финансовой системы. Все активы, находящиеся под юрисдикцией США, будут немедленно заморожены, а американским физическим и юридическим лицам запрещено вести дела с этими учреждениями без разрешения OFAC. Это сразу ухудшит способность ВЭБ и Промсвязьбанка выполнять базовые функции в международной финансовой системе", - отметили в Минфине.

Блокируется имущество и доли в имуществе следующих дочерних компаний ВЭБ:

ОАО Банк БЕЛВЭБ (расположен в Беларуси)

ОАО "ВЭБ-лизинг" - лизинговая компания, расположенная в России

"Проминвестбанк" - банк, работающий в Украине

"ВЭБ Капитал" - финансовая компания в России

ООО "ВЭБ Инжиниринг" - компания по оказанию услуг по реализации инвестиционных проектов, расположенная в России

АО "Инфравэб" - компания по сопровождению инвестиционных проектов, расположенная в России

АО "ВЭБ.ДВ" - компания по сопровождению инвестиционных проектов, расположенная в России

VEB Asia Limited - финансовая компания, расположенная в Гонконге

ООО "Инфраструктура Молжаниново" - электроэнергетическая компания, расположенная в России

ООО "Курорт Золотое Кольцо" - строительная компания, расположенная в России

АО "Российский экспортный центр" - экспортно-ориентированная компания, расположенная в России

ООО "ВЭБ Венчурс" - финансовая компания, расположенная в России

ООО "ВЭБ Сервис" - консалтинговая компания в области бизнеса и управления, расположенная в России

ООО "Специальная организация проектного финансирования "Фабрика проектного финансирования" - финансовая компания, расположенная в России

ООО "Группа СИБУГЛЕМЕТ" - угледобывающая компания, расположенная в России

АО "АНГСТРЕМ-Т" - технологическая компания, расположенная в России

ООО "НМ-ТЕХ" - технологическая компания, расположенная в России

ЗАО "СЛАВА" - риелторская компания, расположенная в России

АО "ПФК ЦСКА" - спортивно-развлекательная компания, расположенная в России

ООО "Торговый Квартал-Новосибирск" - лизинговая компания, расположенная в России

ООО "Байкал Центр" - строительная компания, расположенная в России

ООО "Прогород" - инфраструктурная компания, расположенная в России

ООО "ВЭБ.РФ Управление Активами" - финансовая компания, расположенная в России

АО "Росэксимбанк" - учреждение поддержки экспорта, расположенное в России, а также коммерческий банк, регулируемый Центральным банком Российской Федерации

ОАО "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" - страховое агентство, расположенное в России.

Блокируется имущество и доли в имуществе следующих дочерних обществ "Промсвязьбанка":

ООО "Алкес Трейд" - финансовая компания, расположенная в России

ООО "Антарес" - финансовая компания, расположенная в России

ООО "Элитные Дома" - риелторская компания, расположенная в России

ООО "ПСБ Инновации и Инвестиции" - технологическая компания, расположенная в России

ООО "Эра Фонд" - технологическая компания, расположенная в России

ООО "ПСБ-Форекс" - финансовая компания, расположенная в России

ООО "Хольцвуд" - финансовая компания, расположенная в России

ООО "Курф" - финансовая компания, расположенная в России

ООО "Управляющая компания "Промсвязь" - инвестиционная компания, расположенная в России

ООО "Паскаль" - компания, предоставляющая услуги управленческого консалтинга в России

ООО "ПСБ Бизнес" - гостиничная компания, расположенная в России

ООО "Санкт-Петербургская Международная Банковская Конференция" - финансовая компания, расположенная в России

ООО "Сергиево-Посад Ленд" - финансовая компания, расположенная в России

ООО "ПСБ Авиализинг" - финансовая компания, расположенная в России

ООО "Технософт" - технологическая компания, расположенная в России

ООО "Тринитекс" - риелторская компания, расположенная в России

ООО "ПСБ Лизинг" - финансовая компания, расположенная в России.

OFAC также приняло меры в отношении пяти судов, принадлежащих ООО "ПСБ Лизинг", дочерней компании ПСБ:

Baltic Leader (IMO: 9220639) - накатное грузовое судно под российским флагом

Linda (IMO: 9256858) - танкер для перевозки сырой нефти под российским флагом

Pegas (IMO: 9256860) - танкер для перевозки сырой нефти под российским флагом

Fesco Magadan (IMO: 9287699) - контейнеровоз под российским флагом

Fesco Moneron (IMO: 9277412) - контейнеровоз под российским флагом.

Под санкции попали и близкие к Путину члены российской элиты и их родственники:

Денис Бортников - сын директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, он работает заместителем президента российской государственной финансовой организации "Банк ВТБ" и председателем правления "Банка ВТБ"

- сын директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, он работает заместителем президента российской государственной финансовой организации "Банк ВТБ" и председателем правления "Банка ВТБ" Петр Фрадков - председатель и главный исполнительный директор "Промсвязьбанка", сын Михаила Фрадкова, бывшего премьер-министра России и бывшего директора Службы внешней разведки России (СВР).

- председатель и главный исполнительный директор "Промсвязьбанка", сын Михаила Фрадкова, бывшего премьер-министра России и бывшего директора Службы внешней разведки России (СВР). Владимир Кириенко - сын первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко. Владимир Кириенко ранее работал вице-президентом в российской государственной компании "Ростелеком", а в настоящее время является генеральным директором VK Group, материнской компании крупнейшей российской социальной сети "ВКонтакте".

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