Президент США объявил о новых санкциях против России
В своем выступлении во вторник, 22 февраля, президент США Джо Байден назвал список санкций, которые будут введены против российской элиты после признания Россией независимости "ЛДНР".
Американский президент объявил о следующих санкциях:
- против суверенного долга России (РФ не сможет продавать облигации);
- санкции против ВЭБ Банка и еще одного банка;
- санкции против российских элит (то есть персональные);
- "Северный поток-2" не будет продвигаться.
Напомним, что Байден намекнул, что США не будут вводить санкции против российского нефтегазового сектора. "Я буду прилагать усилия, чтобы санкции почувствовала именно российская экономика, а не наши граждане. Я буду контролировать энергоснабжение, чтобы не было сбоев", - сказал Байден.
Также мы писали, что президент США Джо Байден в выступлении, посвященном ситуации вокруг Украины и признания Россией независимости "ДНР" и "ЛНР" заявил, что у США нет желания воевать с Москвой.
При этом Байден добавил, что Вашингтон "будет защищать каждый дюйм территории НАТО".
Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".