В своем выступлении во вторник, 22 февраля, президент США Джо Байден назвал список санкций, которые будут введены против российской элиты после признания Россией независимости "ЛДНР".

Американский президент объявил о следующих санкциях:

против суверенного долга России (РФ не сможет продавать облигации);

санкции против ВЭБ Банка и еще одного банка;

санкции против российских элит (то есть персональные);

"Северный поток-2" не будет продвигаться.

Напомним, что Байден намекнул, что США не будут вводить санкции против российского нефтегазового сектора. "Я буду прилагать усилия, чтобы санкции почувствовала именно российская экономика, а не наши граждане. Я буду контролировать энергоснабжение, чтобы не было сбоев", - сказал Байден.

Также мы писали, что президент США Джо Байден в выступлении, посвященном ситуации вокруг Украины и признания Россией независимости "ДНР" и "ЛНР" заявил, что у США нет желания воевать с Москвой.

При этом Байден добавил, что Вашингтон "будет защищать каждый дюйм территории НАТО".

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".