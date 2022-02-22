Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о повышенной боевой готовности более 100 самолетов на фоне обострения ситуации вокруг Украины, сообщает Reuters.

Столтенберг заявил, что сейчас настал самый опасный момент в сфере безопасности. Россия продолжает планировать вторжение в Украину, страны альянса наблюдают видят провокации в Донбассе, но никогда не поздно искать политическое решение кризиса.

"Мы продолжаем призывать Россию к отступлению... никогда не поздно отказаться от атаки", - заявил Столтенберг.

Также генсек НАТО заявил о готовности альянса к усилению присутствия на востоке.

Накануне, 21 февраля, президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Как писала "Страна", президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией "ЛНР" и "ДНР". Документ называется "Исполнительный указ о блокировании собственности определенных лиц и запрещении определенных сделок в связи с продолжающимися усилиями России по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины".

Сегодня Госдума РФ ратифицировала договоры о дружбе и взаимопомощи с "ЛНР" и "ДНР".

О том, что говорит Зеленский и Запад после признания "ЛДНР" смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно"