НАТО временно закрывает свой офис в Киеве и перемещает сотрудников в Брюссель и Львов, сообщает со ссылкой на пресс-службу НАТО норвежское издание VG.

"НАТО и ее государства-члены очень внимательно следят и оценивают ситуацию и принимают все необходимые меры предосторожности. Безопасность наших сотрудников является высоким приоритетом, поэтому сотрудники теперь переехали во Львов и в Брюссель. Таким образом, офисы НАТО в Украине все еще функционируют", - сообщили в НАТО в ответ на запрос канала.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем.

"Страна" также писала, что генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о том, что военные бюджеты стран НАТО, за исключением США, выросли с 2014 года на $270 млрд. По словам генсека, это было сделано, чтобы "предотвратить войну".

Подробнее о том, почему без Украины в НАТО все "вздохнут с облегчением", рассказывала в блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.