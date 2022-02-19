Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о том, что венные бюджеты стран НАТО, за исключением США, выросли с 2014 года на $270 млрд. По словам генсека, это было сделано, чтобы "предотвратить войну".

Об этом сообщает "ТАСС".

"Европейские страны НАТО и Канада увеличили свои военные расходы в последние годы (с момента проведения саммита НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года - Ред.) на $270 млрд", - сказал он.

По его словам, эти деньги были направлены на приобретение новых вооружений, "которые необходимы для демонстрации нашей решимости предотвратить новую войну".

Ранее мы писали о том, что Украина получила от международных партнеров военно-оборонную помощь ориентировочно на 1,5 млрд долларов. Еще ряд стран рассматривают возможность оказания помощи нашей стране.

Также сообщалось, что паника вокруг предполагаемого "российского вторжения" имела ряд финансовых последствий для Украины. В январе Украина привлекла в пять раз меньше заемных средств и показала худший индекс облигаций среди развивающихся стран с 1999 года. Например, военная ситуация очень негативно повлияла на нерезидентов. Украина вывела 14 млрд грн в течение января.