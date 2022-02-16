В Китае заявили, что раздувание Соединенными Штатами угрозы войны нанесло удар по экономике и социальной стабильности Украины.

Об этом со ссылкой на официального представителя МИД КНР сообщает ТАСС.

"В течение последних нескольких дней американская сторона раздувала угрозу войны, искусственно создавала напряженную атмосферу, что нанесло серьезный удар по экономике, социальной стабильности и условиям жизни народа Украины, а также усилило сопротивление в продвижении переговоров и диалога соответствующих сторон", - заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Напомним, "вторжение РФ", которое таблоид The Sun анонсировал на минувшую ночь, так и не состоялось. Сегодня также издание отредактировало свою статью, где говорилось, что РФ "вторгнется в Украину" в три часа ночи.

О том, что писал таблоид о "вторжении", рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.

Также мы писали, что государственный секретарь США Блинкен теперь ждет агрессию России "на этой неделе".

Кроме того, "Страна" следит за тем, что происходит в Украине в "День вторжения".