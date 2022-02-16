Быстрый захват Киева без массированного наземного вторжения силами хорошо подготовленного спецназа, выход в Приднестровье и установление контроля над Молдовой. Такой сценарий вторжения в Украину опубликовала корреспондент Fox News Жаки Хейнрих.

Неизвестно откуда взятый ею "план Путина" журналистка разместила в Твиттере.

Как она написала, Fox News узнал, что наиболее вероятно, что в случае вторжения Россия быстро захватит Киев - в течение 24-36 часов. При этом будут применяться средства радиоэлектронной борьбы и воздушные бомбардировки украинской критической инфраструктуры, объектов командования и управления, а также складов оружия.

"Почти все силы российского спецназа развернуты вокруг Украины, поэтому они ворвутся в Киев, захватят правительство, не нуждаясь в большом количестве сухопутных войск, а затем перебросят подкрепления из Белоруссии - это кратчайший путь", - написала Хейнрих.

Затем, по ее данным, российские силы в Черном море и Крыму должны будут продвинуться от Одессы до Приднестровья.

Там Россия может получить политический контроль над Молдовой и очень быстро восстановить большую часть Советского Союза, включая Беларусь, Украину и Молдавию, резюмирует журналистка.

Напомним, Москва отрицает планы подготовки вторжения в Украину.

Ранее "Страна" приводила статью британского таблоида The Sun о том, как Москва собирается нападать на Украину.

В связи с этим мы разбирались, начнется ли война с Россией 16 февраля, как пророчествует пресса.