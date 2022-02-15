Британская пресса называет ужк не только дату, но и конкретное время предполагаемого "вторжения России в Украину".

Так, таблоид The Sun, пишет, что это может произойти в час ночи 16 февраля. При этом издание не уточняет, по какому именно времени - лондонскому, киевскому или московскому.

The Sun ссылается на неназванные источники в американской разведке. Газета пишет, что вторжение начнется с массированного ракетного удара, за которым последует наступление 200-тысячной группировки российских войск.

"The Sun считается главной "желтой" газетой Британии. Ранее она писала о слухах про королевскую семью, теперь переключилась на "российское вторжение", - прокомментировал эту информацию телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" писала о том, что Минобороны России заявило о завершении учений и отводе войск от границ Украины.

Российские власти отрицают подготовку вторжения в Украину. Украинские власти также говорят, что не видят признаков подготовки российской армии к наступлению.

За день до анонсированного Западом "вторжения" РФ "Страна" следит за событиями вокруг Украины в обновляемом материале.