Минобороны России заявило о завершении учений и отводе войск от границ Украины
В Министерстве обороны России заявили, что Южный и Западный военные округа Российской Федерации начали возвращение войск в места дислокации после учений, которые проходили у границ Украины.
Об этом сказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, пишет "РИА Новости".
"Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", - сказал он.
Стоит отметить, что 14 февраля в соцсетях появились видеоролики с якобы едущей по России на границу с Украиной военной техникой. Есть вероятность, что технику и войска, наоборот, отводили от границ.
Напомним, в Беларуси сейчас проходят совместные с Россией учения "Союзная решимость-2022", которые продлятся до 20 февраля.
В связи с этим состоялся телефонный разговор министра обороны Резникова с его коллегой из республики Беларусь Хрениным. Стороны договорились прислать военных атташе на учения, которые проходят сейчас в обеих странах.