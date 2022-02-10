В Кремле в ответ на решительный протест МИД Украины из-за военных учений РФ в Черном и Азовском морях заявили, что все военные маневры проходят в соответствии с международным правом.

Об это сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

"Все военные маневры и передвижения российских кораблей в акватории Черного моря производятся в строгом соответствии с международным морским правом", - сказал Песков.

Кроме того, по его словам, торговые маршруты в ходе учений блокировать не будут.

Напомним, Россия с 13 по 19 февраля проведет военные учения в акватории Черного и Азовского морей. В Морской охране Государственной пограничной службы Украины заявили, что на период учений проход судов в Азовское море через Керченский пролив будет полностью перекрыт.

Также "Страна" сообщала, что в связи с этим Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест. В МИД заявили, что речь идет об усложнении международного, в первую очередь торгового, судоходства, "что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, в первую очередь для портов Украины".