В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины выразили "решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений".

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях. Речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, в первую очередь для портов Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что подобные действия РФ недопустимы.

"Они демонстрируют неприкрытое пренебрежение нормами и принципами международного права, в частности Устава ООН, резолюций Генеральной ассамблеи ООН и Конвенции ООН по морскому праву", - сообщает пресс-служба.

Также в МИД добавили, что Украина будет работать совместно с партнерами, прежде всего странами Черноморского региона, для того чтобы такие действия российской стороны получили надлежащую оценку и ответ.

Отметим, что в Морской охране Государственной пограничной службы Украины заявили, что проход судов в Азовское море через Керченский пролив будет полностью перекрыт в связи с проведением Россией учений 13-19 февраля.

Напомним, в Беларуси у украинской границы начался второй этап масштабных российско-белорусских военных учений.

Также сообщалось, что в ВСУ начались учения "Заметиль-2022".