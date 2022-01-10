В России заявили, что под дном Азовского моря найдены большие запасы пресной воды. При этом ее можно использовать в качестве питьевой после обработки.

Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает "РИА Новости".

По его словам, найденная под дном Азовского моря вода является слабоминерализированной, она пригодна для технических нужд. Однако при обработке она может быть использована как питьевая.

Напомним, в прошлом году "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что воду, найденную под дном Азовского моря, можно будет пустить по перекрытому Киевом Северо-Крымскому каналу в сторону Джанкоя и использовать для полива земель.

Отметим, что в Крыму с водой после дождливого 2021 года ситуация заметно улучшилась. По данным местного Гидрометцентра, в конце декабря в водохранилищах накопилось более 126 млн куб. м пресной воды. Это в четыре раза больше, чем год назад, когда в водохранилищах было 31,3 млн кубометров.

Также "Страна" в конце прошлого года подробно разбиралась, что сейчас происходит с водой в Крыму и почему ее запасы резко выросли.