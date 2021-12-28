В Черном море внезапно пожелтела вода. Необычное явление сняли у побережья Крыма, в районе Евпатории. Опубликованное в соцсети видео набирает просмотры.

Эксперты отмечают, что причиной резкой смены цвета моря стало природное явление, которое во время непогоды поднимает со дна песок и смешивает его с водой. Песок долго не оседает и окрашивает морскую воду в различные оттенки желтого цвета.

Такое явление часто встречается на западном побережье Крыма, где пляжи песчаные, а также на Керченском полуострове.

Напомним, выпавший в Крыму снег обеспечил Ялту водой на весь следующий год.

Как сообщалось, в Чернигове местные жители заметили необычные природное явление - во время снегопада в городе началась гроза и блеснула молния.

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом обнаружили редкое погодное явление - кристаллическую изморозь, которая похожа на пушистые гирлянды.

Также мы сообщали, что в регионе Моав на территории современной Иордании ветхозаветное озеро изменило цвет и стало кроваво-красным. Некоторые считают, что озеро изменило свой цвет из-за водорослей, а другие винят в этом загрязнение окружающей среды.