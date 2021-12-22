В ночь на 22 декабря телеканал АТR прекратил спутниковое вещание, в том числе на Крым. В связи с отсутствием достаточных вливаний из госбюджета коллектив телеканала не в состоянии оплатить образовавшуюся задолженность перед компанией "Spacecom".

Об этом идет речь в сюжете канала.

О возможном отключении от спутника Amos провайдер сообщил в официальном письме на имя генерального директора телеканала АТR Ленура Ислямова. В результате отключения от спутника основная аудитория телеканала - жители Крыма - смотреть его как раньше уже не смогут.

На телеканале заверили, что руководство АТR прилагает усилия, направленные на поиск ресурсов для полномасштабного вещания, и надеется, что это отключение временное.

На ATR напомнили, что телеканал лишь однажды прекращал вещание. Это было в апреле 2015 года, "когда канал отключили российские кафиры", как выразились на канале. Кафиры означают "неверные". То есть, не мусульмане.

Также на канале заявили, что он остается в кабельных сетях Украины и приложениях цифрового интерактивного телевидения MEGOGO, Divan TV, OLL TV и Lanet TV и на сайте ATR.ua. Также телеканал продолжает вещание на YouTube.

Ранее канал обходился украинскому бюджету в немаленькие сумму. Так, в 2016 году Петр Порошенко подписал закон о его финансировании в размере до 30 миллионов гривен.

Хотя уже тогда канал регулярно жаловался на нехватку денег и даже грозился из-за этого переехать в Литву.