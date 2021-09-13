В регионе Моав на территории современной Иордании озеро изменило цвет и стало кроваво-красным. На данный момент в Министерстве водных ресурсов и ирригации Иордании отбирают пробы воды, чтобы узнать причины подобного явления.

Об этом сообщает DailyMail.

Так, вода в озеро поступает из горных ущелий, а потому должна быть кристально чистой. Однако, ее необычный кровавый оттенок вызвал различные предположения.

Некоторые считают, что озеро изменило свой цвет из-за водорослей. В то же время другие заявляют, что всему виной загрязнение окружающей среды.

"Кроваво-красные воды имеют большое религиозное значение как одно из 10 казней, которые Моисей наложил на фараона Египта, чтобы освободить еврейских рабов в Ветхом Завете. Легендарные города Содом и Гоморра, как говорят, стояли в Моаве до того, как Бог уничтожил их за "бесчестие" их жителей", — пишут в сообщении.

Работники Минвод Иордании взяли пробы воды для исследования. Как пояснил директор по сельскому хозяйству в Южной долине реки Иордан Ясина аль-Касасбеха, такое природное явление встречается в прудах, расположенных рядом с морями. Так происходит из-за определенного вида бактерий и красных водорослей, которые меняют свой цвет при наличии солнечного света. Однако, вода покраснела только в этом водоеме, остальные остались чистыми.

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