В течение ближайших трех дней - со среды, 1 сентября, по пятницу, 3 сентября, в западных областях, где синоптики прогнозируют ливни, поднимется уровень воды в реках. Кроме того, есть угроза подтоплений и оползней.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным на своем сайте.

По данным ГСЧС, на реке Припять уровень воды может подняться на 1-5 см. В таком случае вода выйдет на пойму и частично затопит пастбища (синоптики определяют это как желтый уровень опасности).

Во второй половине сегодняшних суток на реках в Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м в пределах русла.

Там, где выпадут сильные осадки, может сформироваться значительный местный и склонный сток с подтоплением пониженных мест. В горных районах существует угроза схода небольших селевых потоков и оползней (уровень опасности оранжевый).

На реках бассейна Днестра (во Львовской и Ивано-Франковской области) вода поднимется на 0,2 - 0,8 м над уровнями, без угрозы негативных последствий.

Напомним, ранее мы рассказывали, что синоптики обещают существенное похолодание в Украине с сентября.

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