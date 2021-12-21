В случае размещения американского вооружения на территории Украины США могут попытаться подтолкнуть Киев к нападению на Крым. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Минобороны, передает ТАСС.

"Поставят на Украине гиперзвуковое оружие, а потом под его прикрытием … вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы Российской Федерации, скажем на Крым, при выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах", - заявил президент РФ.

Путин напомнил, что Россия, в отличие от США, располагает гиперзвуковой ракетой "Циркон".

"Они что, думают, мы не видим этих угроз, или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые для России угрозы? В этом же вся проблема, нам просто некуда двигаться дальше - вот в чем вопрос", - добавил Путин.

Президент страны добавил, что российская сторона против вооруженных конфликтов и кровопролития и предпочитает решать вопросы политико-дипломатическими средствами.

Напомним, Путин пригрозил сократить подлетное время ракет в случае появления инфраструктуры НАТО в Украине.

Ранее "Страна" писала о том, что у Путина опровергли подготовку к встрече с Зеленским.

Также мы сообщали, что в России допустили размещение ядерного оружия в Беларуси.