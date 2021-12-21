Путин допустил попытки США подтолкнуть Украину к нападению на Крым и напомнил о наличии у РФ ракет "Циркон"
В случае размещения американского вооружения на территории Украины США могут попытаться подтолкнуть Киев к нападению на Крым. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Минобороны, передает ТАСС.
"Поставят на Украине гиперзвуковое оружие, а потом под его прикрытием … вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы Российской Федерации, скажем на Крым, при выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах", - заявил президент РФ.
Путин напомнил, что Россия, в отличие от США, располагает гиперзвуковой ракетой "Циркон".
"Они что, думают, мы не видим этих угроз, или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые для России угрозы? В этом же вся проблема, нам просто некуда двигаться дальше - вот в чем вопрос", - добавил Путин.
Президент страны добавил, что российская сторона против вооруженных конфликтов и кровопролития и предпочитает решать вопросы политико-дипломатическими средствами.
Напомним, Путин пригрозил сократить подлетное время ракет в случае появления инфраструктуры НАТО в Украине.
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