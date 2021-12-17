Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава Кремля знает о существовании теории двойников, согласно которой на разных мероприятиях президента могут заменять двойники.

Об этом Песков сказал в интервью ведущей программы "Специальный гость с Тиной Канделаки" на телеканале RTVI.

По его словам, Путин на эти слухи реагирует с улыбкой.

Кроме того, Канделаки спросила у Пескова, узнает ли президент одних и тех же лиц, которые ему встречаются на мероприятиях. И в качестве примера привела продавщицу мороженого, которая дважды продавала президенту этот десерт на авиасалоне "МАКС" в разные годы.

"Он знает один и тех же, ну, конечно. Продавщица мороженого, если она там работает, ну она одна. Она же не один год работает и увольняется, она работает год за годом", - ответил Песков.

В 2015 году вопрос о двойниках задали самому Путину на ежегодной большой пресс-конференции.

"Какой двойник? Нет у меня двойников. Зачем они мне?" - ответил президент.

Тогда корреспонденты передали ему фотографию человека, который действительно очень на него похож. Путин улыбнулся, взял фотографию и пошел за кулисы.

Два года назад "Страна" писала, что во время прямой линии президента РФ попросили рассказать любимый анекдот о себе. В ответ Путин отказался и намекнул, что мастером в этой области является Владимир Зеленский.

Также мы рассказывали, как в том же году австралийского двойника Ким Чен Ына выслали из Вьетнама за сутки до начала саммита лидеров США и Северной Кореи.