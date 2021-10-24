Золотоношский суд в Черкасской области отправил под ночной домашний арест мужчину, который сменил фамилию, имя и отчество ради участия в выборах в качестве двойника кандидата от "Слуги народа".

Об этом сообщает "Судебный репортер".

Так, согласно постановлению, ЦИК от 9 октября были назначены промежуточные выборы народных депутатов.

По версии следствия, неустановленные лица подговорили стороннего мужчину поменять свои персональные данные и стать тезкой Войцеховского, чтобы с помощью этого вмешаться в избирательный процесс.

Также уточняется, что 14 сентября Деснянское отделение регистрации активов зарегистрировал изменения имени и фамилии, а уже 20 сентября мужчина подал документы для участия в выборах.

По данному факту было открыто уголовное дело. Действия мужчины квалифицируются по ч. 3 ст. 157 УК Украины как препятствование свободному волеизъявлению избирателей и другому субъекту избирательного процесса, по предварительному сговору группой лиц. Виновнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Окружной админсуд Киева постановлением от 6 октября приостановил решение об изменении фамилии, имени и отчества, а также запретил Центральной избирательной комиссии использовать измененные данные кандидата на выборах 31 октября - на информационном плакате кандидата в избирательном бюллетене и в информации на сайте.

Напомним, ажиотаж вокруг этих выборов серьезный. Прогнозы "Страны" сбылись: кандидатов в обоих округах уже зарегистрировано больше, чем в кампанию 2019-го, но их прибавится, скорее всего, ведь Центризбирком завершил регистрацию кандидатов 5 октября (правда, до 18 октября они еще могли снять свою кандидатуру). Голосование состоится 31 октября.