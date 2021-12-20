В Кремле заявили, что подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не ведется, никаких конкретных предложений из Киева не поступало. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

"Какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведется, никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получаем", - сказал Песков журналистам.

Напомним, что 16 декабря в Кремле заявили, что Путин открыт для контактов с Зеленским. Однако на уточняющий вопрос журналиста о том, возможен ли контакт президентов, Песков заявил, что "пока ясности нет".

18 декабря Зеленский подписал закон, упрощающий получения гражданства для иностранцев-атошников и российских оппозиционеров. В Кремле прокомментировали данный законопроект, заявив, что в России нет никого, кто преследовался бы по политическим убеждениям.

"Есть законодательство, и по действующему законодательству, люди преследуются по закону за подозрение в совершении тех или иных преступлений. Но каких-либо политических преследований в России нет. Поэтому формулировка абсолютно неверна по сути", - сказал Песков.