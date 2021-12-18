Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, принятие которого 14 декабря одобрила Верховная Рада, упрощающий получение гражданства страны воевавшим в Донбассе и ряду категорий граждан Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента в субботу, 18 декабря.

Напомним, что документом предусмотрено упрощение порядка получения гражданства Украины гражданами государства, признанного парламентом агрессором или оккупантом, которые подвергались преследованиям по политическим мотивам, а также иностранцами и лицами без гражданства, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины и принимают непосредственное участие в обеспечении национальной безопасности и обороны Украины, в действиях в Донецкой и Луганской областях.

Помимо этого, заключительные и переходные положения документа предусматривают возможность подать декларацию об отказе от иностранного гражданства теми, кто получил гражданство Украины до вступления в силу законопроекта.

Ранее "Страна" сообщала, что комитет Верховной Рады рассмотрит законопроект о двойном гражданстве только в 2022 году, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский внес его в Раду как безотлагательный.

Также мы писали, что Российская Федерация хочет упростить получение гражданства для всех украинцев.