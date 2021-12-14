Верховная Рада Украины приняла закон об изменениях ЗУ "О гражданстве Украины" (законопроект №5630), которым предусмотрено упрощение приобретение украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в конфликте на Донбассе на стороне Киева. "За" проголосовали 285 нардепов.

Документом предусмотрено упрощение порядка получения гражданства Украины гражданами государства, признанного парламентом агрессором или оккупантом, которые подвергались преследованиям по политическим мотивам, а также иностранцами и лицами без гражданства, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины и принимают непосредственное участие в обеспечении национальной безопасности и обороны Украины, в действиях в Донецкой и Луганской областях.

Помимо этого, заключительные и переходные положения документа предусматривают возможность подать декларацию об отказе от иностранного гражданства теми, кто получил гражданство Украины до вступления в силу законопроекта.

Напомним, ранее "Страна" писала, что указанный законопроект в первом чтении парламент принял 2 ноября.

Также мы сообщали, что Комитет Рады рассмотрит законопроект о двойном гражданстве уже в следующем году.