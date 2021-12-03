Законопроект о двойном гражданстве, который президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду как безотлагательный, комитет парламента по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий вероятней всего рассмотрит только в следующем году.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на слова председателя комитета ВР Дмитрия Лубинца.

"Как главный комитет, мы его (законопроект о гражданстве - Ред.) не можем рассматривать, пока нет заключения Главного научно-экспертного управления. Комитет уже обратился к ГНЭУ. Я предполагаю, что процентов на 90 мы его будем рассматривать уже в следующем году", - сказал Лубинец.

Он акцентировал внимание на том, что не станет выносить документ на заседание без заключения ГНЭУ. При это Лубинец уверен, что законопроект быстро пройдет комитет, но не уверен в том, что "он так же быстро пройдет парламент".

Напомним, 2 декабря президент Зеленский внес в раду законопроект о двойном гражданстве. В нем прописаны основания, которые позволят получить (или восстановить) украинское гражданство.

Также сообщалось, что получившие двойное гражданство не смогут голосовать в двух странах.