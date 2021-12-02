Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду пять законопроектов о двойном гражданстве. Глава государства планирует обязать депутатов указывать двойное гражданство в декларациях, а к работе в судах и на таможне не допускать граждан других государств, а также установить уголовную ответственность за умышленное сокрытие подданства иностранного государства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Таким образом мы урегулируем вопросы, касающиеся двойного гражданства. Ценность гражданства Украины должна расти: украинский паспорт должен быть залогом свободного и безопасного передвижения по миру, а украинец должен чувствовать себя защищенным в любой стране и знать, что на страже его прав и интересов стоит его государство", – сказал Владимир Зеленский.

Проектом №6368 предлагается актуализация положений законодательства в сфере гражданства, в том числе оснований и порядка обретения и прекращения гражданства Украины.

Закон предусматривает обретение гражданства Украины по территориальному происхождению. В частности, воспользоваться этим правом можно только в случае, если человек (иностранец или лицо без гражданства), который сам или хотя бы один из его родственников родились до 24 августа 1991 года на территории, которая стала территорией Украины. Также это право распространяется на территорию Украинской Народной Республики.

Одновременно с этим, проект гласит, если гражданин Украины получил гражданство иностранного государства, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины. Если иностранец обрел гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины.

Проект №6369 обязует всех чиновников и депутатов Украины указывать двойное гражданство в декларациях.

"Все политики и чиновники, которые согласно закону о предотвращении коррупции заполняют электронные декларации, должны обязательно указывать наличие гражданства либо подданства других государств. Если лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления, также является гражданином другого государства, оно должно об этом честно сообщить – украинское общество имеет право об этом знать. За преднамеренные попытки скрыть факт двойного гражданства человек должен нести уголовную ответственность", – сказал Зеленский.

Согласно проекту №6370 на службу в таможенные органы не могут быть приняты лица, имеющие гражданство иностранного государства.

Аналогичные нормы предлагает и закон №6371, согласно которому лица с двойным гражданством не имеют права быть судьями, присяжными и членами Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Напомним, ранее мы писали, что Арахамия заявил, что законопроект Зеленского о двойном гражданстве не коснется паспортов РФ.

Кроме того, в сентябре Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идею двойного гражданства в Украине, но в мирное время. Однако на тот момент он заявлял, что это "сложный вопрос" для Киева из-за российской паспортизации на неподконтрольном Донбассе.