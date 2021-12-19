Персонал, который контактирует с президентом РФ Владимиром Путиным, соблюдает карантин и правила эпидбезопасности, чтобы никто не заразил главу государства. Предпринимаются все меры предосторожности - президент привит, поэтому такой исход маловероятен.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".

"Ну, слушайте - он же Путин, кто его заразит?" - ответил представитель Кремля на вопрос, есть ли какой-то план, если все-таки кто-то заразит Путина.

При этом Песков добавил, что о таком повороте событий "не хочется ни думать, ни говорить".

"Именно поэтому вокруг него работает необходимое количество специалистов, и медиков, и так далее, которые обеспечивают его безопасность эпидемиологическую", - сказал Песков.

Он уточнил, что все, кто контактирует и работает с Путиным, соблюдают необходимые правила эпидемиологической безопасности.

"И именно поэтому президент как ответственный гражданин Российской Федерации привился, потом ревакцинировался и еще принял участие в дополнительном эксперименте с этой назальной вакциной", - напомнил Песков.

Пресс-секретарь рассказал о том, что большинство работников администрации президента уже имеют иммунитет к коронавирусу: переболели ковидом либо сделали прививку.

"Подавляющее большинство, конечно, уже или переболели, или вакцинировались, или сделали и то, и другое", - сообщил Песков.

Напомним, Путин вакцинировался от коронавируса еще весной - российским препаратом "Спутником V". Вторую прививку ему поставили 14 апреля. Президент утверждал, что никаких серьезных побочных эффектов не испытал.

Уже в ноябре Владимир Путин сообщил, что прошел ревакцинацию от COVID-19 "Спутником Лайт". Он заявил, что боли не ощущал и спустя два часа с момента, как ему сделали прививку, президент РФ ничего не чувствовал и находился в нормальном состоянии.

Позже, 24 ноября, президент Российской Федерации на совещании с правительством рассказал, что он испытал назальную вакцину от ковида.