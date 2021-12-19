В Кремле заявили, что "Спутник V" в ближайшие месяцы одобрят в ВОЗ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил убеждение, что в ближайшие месяцы Всемирная организация здравоохранения может одобрить вакцину от коронавируса "Спутник V".
Об этом сообщает "Интерфакс".
"Я убежден глубоко, что буквально в течение уже нескольких месяцев, обозримые перспективы, все-таки ВОЗ признает "Спутник" и удастся также продвинуться на этом пути с европейцами", - сказал он.
В то же время Песков признал, что можно долго рассуждать о том, почему ВОЗ так долго одобряет российскую вакцину.
"Можно долго рассуждать, что за этим стоит - некое предвзятое отношение к нам или абсолютно бюрократические проблемы", - добавил он.
Напомним, что результаты научных исследований показали, что российская вакцина против Covid-19 "Спутник V" показала лучшую защитную эффективность от летальных случаев в Венгрии, где, помимо нее, используются еще четыре ковид-вакцины.
"Страна" информировала о том, что производитель российской вакцины от коронавируса "Спутник V", компания "Генериум", создала назальную (то есть для введения через нос) форму препарата. Она имеет более мягкие последствия, чем обычная вакцина против Covid-19.