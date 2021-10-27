Производитель российской вакцины от коронавируса "Спутник V", компания "Генериум", создала назальную (то есть для введения через нос) форму препарата. Она имеет более мягкие последствия, чем обычная вакцина против Covid-19.

Об этом заявил директор фармакологической компании "Генериум" Даниил Талянский, пишет ТАСС.

"На основании разработки института имени Н. Ф. Гамалеи, (где создали "Спутник V" - Ред.) мы сделали интраназальную форму вакцины, которая просто впрыскивается в нос. Она переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности она ничуть не уступает, по тем данным, которыми мы располагаем сегодня, традиционной форме вакцины", - сказал он.

Также директор компании заявил, что "Генериум" уже подал заявку в Минздрав РФ на проведение клинических исследований назальной формы "Спутника V". Компания надеется зарегистрировать препарат через шесть-восемь месяцев.

Напомним, ранее стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств не примет решение о сертификации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" как минимум до первого квартала 2022 года.

Также мы рассказывали, что в Эстонии разработали назальный спрей от коронавируса. Новый препарат способен защитить человека не только от исходного штамма, но и от варианта "дельта".

Кроме того, сообщалось, что AstraZeneca разработала вакцину от коронавируса, которую капают в нос.

Вместе с тем, ранее и ВОЗ заявила, что в 2022 году ожидает появления новых вакцин от коронавируса, которые не нужно будет колоть. На данный момент идут исследования препаратов, которые будут применяться перорально или назально при помощи спрея или пластыря на кожу.