Перед завтрашней встречей с главой Украины Владимиром Зеленским французский президент Эммануэль Макрон провел телефонный диалог с главой России Владимиром Путиным. В ходе разговора они обсудили ситуацию на Украине. Путин заявил, что сейчас происходит накачка Украины современным оружием, что создает прямую угрозу безопасности Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин привел Эммануэлю Макрону примеры, которые свидетельствуют о нарушении Киевом Минских соглашений.

"С обеих сторон изложены принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины. Владимир Путин привел конкретные примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом Минских соглашений, которые являются безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, глава РФ заявил, что власти Украины "намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, причем при попустительстве ряда западных стран. Кроме того, происходит накачка Украины современным оружием, что создает прямую угрозу безопасности России".

Также Путин настаивает на незамедлительном запуске международных переговоров для гарантии исключения продвижения НАТО на Восток и размещении вооружения в Украине.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Вашингтон рассматривает возможность дополнительного размещения войск на ротационной основе на восточном фланге НАТО на случай вторжения России в Украину.

Кроме того, завтра, 15 декабря, Владимир Путин в ходе онлайн-переговоров с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином обсудит "агрессивную риторику НАТО и США", а также ряд других вопросов.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко рассказал немецкому таблоиду о подготовке столицы к возможному российскому вторжению в Украине. Уже активизирована работа по набору резервистов и идет подготовка к вероятной чрезвычайной ситуации.