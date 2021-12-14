В Украину 20 декабря приедет в визитом президент Польши Анджей Дуда и лидер Литвы Гитанас Науседа, они встретятся с Владимиром Зеленским врамках саммита "Люблинский треугольник", который был создан в прошлом году.

Об этом сообщил государственный секретарь Канцелярии президента Польши Якуб Кумох в своем Тwitter-аккаунте.

"Президенты Польши, Литвы и Украины Анджей Дуда и Гитанас Науседа и Владимир Зеленский 20 декабря встретятся в рамках саммита "Люблинского треугольника" и обсудят ситуацию с безопасностью в нашем регионе", - сказано в сообщении.

"Люблинский треугольник" - платформа для трехстороннего сотрудничества между Литовской Республикой, Республикой Польша и Украиной, направленная на углубление регионального сотрудничества в сфере безопасности, экономической и социально-гуманитарной сферах.

Напомним, в июле прошлого года руководители министерств иностранных дел Украины, Польши и Литвы объявили о создании "Люблинского треугольника". Это трехсторонняя платформа для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества между

Также сообщалось, что в МИД Украины анонсировали встречи "Люблинского треугольника" на уровне президентов и премьер-министров до конца года.