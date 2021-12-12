Немецкий представитель в наблюдательном совете Агентства НАТО по поддержке и поставке (NSPA) заблокировал передачу Украине уже купленных через эту структуру НАТО и оплаченных противодроновых винтовок, о чем не так давно сообщал министр обороны Алексей Резников.

Новые власти Германии дали понять, что выступают против увеличения поставок оружия из НАТО для Украины.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник уже возмутился по этому поводу.

"Упомянутая вами история очень показательна и демонстрирует общее отношение и подходы предыдущего руководства Германии и, боюсь, так же и нового правительства в отношении предоставления, а точнее, не предоставления Украине оборонного вооружения”, - сказал в комментарии "Зеркалу недели" посол Украины в Германии.

Он добавил, что неформально были переданы сигналы о том, "подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии размежевания, привести к более масштабным столкновениям".

Ранее "Страна" сообщала, что США отправят в Украину новую партию стрелкового оружия и боеприпасов.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале строительства в Украине завода по производству военных беспилотников.