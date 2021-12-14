Завтра, 15 декабря, президент Украины Владимир Зеленский встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэли Макроном. Стороны обсудят выполнение Минских соглашений.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ведомстве канцлера ФРГ.

По словам источника, встреча пройдет в Брюсселе перед саммитом Восточного партнерства и государственные лидеры обсудят выполнение минских договоренностей.

"После приезда в Брюссель перед началом саммита пройдет встреча так называемой "нормандской тройки"... На встрече речь пойдет о том, что совместно решить, как можно вновь достичь прогресса в реализации минских договоренностей", - сказал источник издания

Стоит отметить, что завтра в Брюсселе пройдет саммит Восточного партнерства. Восточное партнёрство - это проект ЕС, цель которого развивать интеграционные связи Евросоюза с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

Напомним, в декабре в Украине состоится саммит "Люблинского треугольника"п, на который приедут президенты Литвы и Польши.

Ранее Зеленский рассказал, чего ждет от "Восточного партнерства".