Советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, ответил на вопрос "Страны" – какая будет реакция украинской власти, если США будут давить на Украину с целью реализации политической части Минских соглашений (выборы до передачи контроля над границей, амнистия, особый статус Донбасса в Конституции), о чем вчера сообщили в AP.

"Давления не будет. Мы получили гарантии от США в ходе бесконечных консультаций и в том числе вчерашнего разговора Байдена с Зеленским. Сейчас глава Офиса президента и политический советник президента Андрей Ермак делает, наверное, по 10 звонков в сутки, общаясь с американской стороной.

Идут интенсивные консультации, очень хороший контакт, координация постоянная. Проговариваются все нюансы, вплоть до фамилий отдельных пленных, которых можно менять. Мы точно знаем, как и чего хочет американская сторона. Там ничто не напоминает о давлении – только о поддержке. Кроме того, Госдеп вчера заявил об этом официально: никто на Украину давить не будет. Эта позиция не изменится. Мы получили заверения и очень надежные гарантии, что давления не будет. Это не разовое заявление, а системная позиция", – сказал Арестович.

Напомним, Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию и Украину исполнить Минские соглашения.

Также сообщалось, что согласно версии Кремля во время разговора Путина и Байдена стороны обсудили Минские соглашения.