В Америке арестовали российского бойца смешанного стиля (ММА) Акмала Хожиева. Его подозревают в убийстве врача-рентгенолога из-за спора о необходимости прививки от коронавируса.

Об этом сообщает MMA Junkie.

Как пишет издание, 27-летнего россиянина задержали 7 ноября. Хожиев ввязался в спор с местным доктором о необходимости вакцинации от коронавируса. В результате чего, борец ударил врача-рентгенолога ножом, тот скончался.

Свою вину Хожиев не отрицает. Его обвиняют в убийстве при отягчающих обстоятельствах первой степени со смертельным оружием. Суд установил бойцу залог в миллион долларов за освобождение.

Следующее заседание суда по делу бойца состоится 19 ноября.



Хожиев провел 4 профессиональных поединка в смешанных единоборствах, одержав 3 победы.

Ранее мы сообщали о том, что призера Олимпийских игр по борьбе подозревают в убийстве.

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