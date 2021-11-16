Бойца Акмала Хожиева арестовали за убийство доктора. Фото: vk.com

В Америке арестовали российского бойца смешанного стиля (ММА) Акмала Хожиева. Его подозревают в убийстве врача-рентгенолога из-за спора о необходимости прививки от коронавируса.

Об этом сообщает MMA Junkie.

Как пишет издание,  27-летнего россиянина задержали 7 ноября. Хожиев ввязался в спор с местным доктором о необходимости вакцинации от коронавируса. В результате чего, борец ударил врача-рентгенолога ножом, тот скончался.

Свою вину Хожиев не отрицает. Его обвиняют в убийстве при отягчающих обстоятельствах первой степени со смертельным оружием. Суд установил бойцу залог в миллион долларов за освобождение. 

Следующее заседание суда по делу бойца состоится 19 ноября.

 
Хожиев провел 4 профессиональных поединка в смешанных единоборствах, одержав 3 победы.

Ранее мы сообщали о том, что призера Олимпийских игр по борьбе подозревают в убийстве.

Кроме того, мы также информировали о том, что в Италии убили 49-летнюю украинку Елену Казанову. Она скончалась от полученных травм в результате нападения ее бывшего бойфренда 59-летнего Эцио Галези.

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