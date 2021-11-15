Во Франции обновили государственный флаг. Оттенок синего цвета триколора изменили, сделав его более темным.

Об этом сообщает газета Le Parisen.

Французский триколор теперь состоит из темно-синего, белого и красного цветов. Любопытно, что синий поменяли на темно-синий более года назад, однако обновление долго оставалось незамеченным, поскольку о нем не объявлялось официально.

По информации Europe 1, темно-синий оттенок на флаге является отсылкой к флагу Франции 1793 года. Решение также было продиктовано эстетическими соображениями, потому что французский и флаг ЕС находятся рядом во многих местах и их цвета совпадали.

Обновленные флаги уже размещены над Елисейским дворцом, Национальным собранием и Министерством внутренних дел.

Решение об изменении цвета французского флага было принято президентом Эммануэлем Макроном 13 июля 2020 года по инициативе операционного директора в Елисейском дворце Арно Жоленса.

Напомним, "Страна" писала о том, что этим летом впервые за 30 лет возле Рады выставили Флаг Независимости, который вносили в зал парламента в 1991 году.

Также мы сообщали, что в сентябре талибы подняли свой флаг над президентским дворцом в Кабуле.