Президент Владимир Зеленский на переговорах с председателем 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом сидел под флагом Мальдив, а не Украины.

Соответствующие фотографии опубликовал украинский президент в своем Twitter-аккаунте.

На одном из снимков запечатлена беседа Владимира Зеленского и Абдуллы Шахида. При этом за спиной председателя 76-й сессии Генассамблеи ООН флаг ООН, представляющий собой изображение официальной эмблемы Организации, а за спиной украинского президента - флаг Мальдив (красное полотнище с зелёным прямоугольником в центре, на котором изображён полумесяц.

Напомним, Зеленский в США встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. При этом в Офисе президента опубликовали фотографии, где главы британского правительства галстук расположен внутренней стороной наружу.

Также мы писали, что Зеленский в Нью-Йорке встретился с президентом Турции Эрдоганом.

Вчера президент Украины вернулся из Нью-Йорка. В конце своей командировки он выступил на Генеральной ассамблее ООН. В своем речи украинский президент раскритиковал западные страны и процитировал Путина на русском языке.