Отец президента Украины Александр Зеленский появился в Instagram. Хотя аккаунт зарегистрирован еще полгода назад, его активность началась в последние несколько дней.

Два дня назад в его аккаунте появился пост, в котором он написал, что ему тяжело наблюдать, как его сына "закидывают помидорами с различных телеканалов различные, никому неизвестные, так называемые "политологи".

"Они, не приводя никаких аргументов и фактов называют его "вором" и "убийцей", и при этом даже не хотят хоть немножко вникнуть в ситуацию и разобраться, кто есть кто на самом деле", - пишет Зеленский-старший.

В то же время он благодарит тех, кто поддерживает его сына.

Первый пост на странице отца президент появился около полугода назад. Он опубликовал семейное фото, на котором юный будущий глава государства обнимает своих родителей.

"Я с женушкой Риммочкой и сынишкой Володенькой", - говорится в подписи к фото.

А неделю назад Александр Зеленский похвастался в соцсети идиллией со своей супругой, опубликовав их совместное фото в домашнем интерьере.

"У меня есть крыша над головой в моем родном городе. Есть супруга, которую я очень люблю. Сын, который добился успеха в своей жизни. Есть внуки, у которых еще все впереди. Что еще нужно для счастья?" - написал Александр Зеленский.

Напомним, профессор Александр Зеленский возглавляет кафедру информатики и информационных технологий в криворожском филиале КНЭУ им. Вадима Гетьмана. Ранее "Страна" публиковала интервью с отцом президента.

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