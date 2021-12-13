Вашингтон рассматривает возможность дополнительного размещения войск на ротационной основе на восточном фланге НАТО на случай вторжения России в Украину.

Об этом заявила 13 декабря на брифинге в Белом доме пресс-секретарь администрации Джен Псаки.

Один из присутствующих на мероприятии журналист спросил, существует ли план направления американских вооруженных сил на восточный фланг НАТО.

"Если мы вспомним 2014 год, многие союзники по НАТО были нацелены увеличить присутствие (в регионе - Ред.), нацелены на дополнительное размещение войск на ротационной основе. Определенно эти меры (Вашингтон - Ред.) рассматривают на случай, если Россия примет решение вторгнуться в Украину", - ответила Псаки.

Между тем не далее как вчера президент США Джо Байден дал понять, что Вашингтон не будет воевать с Россией за Украину. По его словам, вместо отправки войск в случае нападения на Украину США будет вводить против России экономические санкции. А войска тоже отправит, но не в помощь Киеву, а в восточноевропейские страны НАТО.

А на следующий день после разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным Байден утверждал, что Вашингтон не рассматривает возможность применения военной силы в связи с ситуацией в Украине.