Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что одна из основных озабоченностей России связана с тем, что в Европе с подачи партнеров по НАТО вскоре могут появиться системы вооружений, ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

"То есть это будет конфронтация, это будет следующий виток, это будет появление таких средств с нашей стороны. Сейчас их нет, у нас действует односторонний мораторий, мы призываем к этому мораторию присоединиться НАТО и США", — сказал он.

Дипломат добавил, что отсутствие прогресса в политико-дипломатическом решении этой проблемы приведет к тому, что ответ будет военным и военно-техническим.



"Заверения о том, что у НАТО нет намерений размещать такие средства в ядерном оснащении, нас ни в чем не убеждают. К НАТО как альянсу доверия нет в принципе", — заключил Рябков.

Ранее Рябков заявил, что в случае расширения НАТО на восток альянс ожидают "тяжелые последствия". По его мнению, обещания и обязательства НАТО по поводу нерасширения на восток, не облеченные в правовую форму, на протяжении последних 10 лет не оправдались.

Кроме этого, "Страна" писала о том, президент РФ Владимир Путин предложил начать переговоры об исключении продвижения альянса на восток, требуя при этом письменных, юридических гарантий.