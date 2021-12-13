Выступление президента США, в котором он Байдена рассказал о ликвидации последствий удара торнадо, что обрушился на шесть штатов, неожиданно закончился дискуссией на тему "Кто придумал отправлять американские войска на Украину?"

Уже заканчивая свое выступления, Байден внезапно услышал дополнительный вопрос журналиста и остановился.

"Относительно украинского вопроса, вы отказались от планов отправлять войска?", - задала вопрос журналист, уходящему Байдену.

Тот от неожиданности остановился и спустя несколько секунд раздумий вернулся обратно.

"Таких планов никогда не было (дословно - "никогда не лежали на столе" - Ред.). Вы готовы отправить американские войска на войну в Украину, чтобы сражаться с Россией на их поле?", - ответил он вопросом на вопрос.

Сделал паузу и решил дополнить тем, что вместо отправки войск в случае нападения на Украину США будет вводить против России экономические санкции. А войска тоже отправит. Но не в Украину, а в восточноевропейские страны НАТО, "перед которыми у нас есть священное обязательство защищать их от любых атак России". Из ответа можно понять, что защищать Украину (не члена НАТО) США своей обязанностью не считают.

"Послушайте. Тут вот в чем дело. Я дал совершенно чётко понять президенту Путину и это последнее, что я ему сказал: если он вторгнется в Украину, то экономические последствия будут для его экономики разрушительными. Это первое. Разрушительными. Второе. Мы пошлем больше войск США и НАТО на восточный фланг. B9 (речь о Бухарестской девятке: Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония - Ред.). Это страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любых атак России. Третье. Влияние всего этого на Россию и отношение к ней в мире серьезно изменится. Будет заплачена ужасная цена. И мы будем продолжать оказывать Украине помощь по защите украинского народа", - сказал Байден.

Ранее "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден на следующий день после разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность применения военной силы в связи с ситуацией в Украине.

Кроме того, в Белом доме также заявляли, что в случае вторжения в Украину США не будут применять военную силу против России.

Также известно, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов считает, что Украина не сможет устоять без помощи, если начнется полномасштабное вторжение России.